Rencontre avec Mélanie Leblanc Médiathèque de Surgères Surgères

Rencontre avec Mélanie Leblanc

Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Venez rencontrer Mélanie Leblanc, poétesse française qui enseigne la littérature, le cinéma et anime régulièrement des ateliers d’écriture.

Elle donne de nombreuses lectures publiques et s’intéresse aux liens entre la poésie, la musique, les arts visuels.

.

Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 71 80 mediatheque@ville-surgeres.fr

English :

Come and meet Mélanie Leblanc, a French poet who teaches literature and film, and regularly leads writing workshops.

She gives numerous public readings and is interested in the links between poetry, music and the visual arts.

