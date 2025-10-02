Rencontre avec Michael Betinelli Rue du Général Souham Lubersac
Rencontre avec Michael Betinelli Rue du Général Souham Lubersac jeudi 2 octobre 2025.
Rencontre avec Michael Betinelli
Rue du Général Souham Médiathèque Lubersac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Rencontre avec Michael Betinelli graphiste et auteur de bandes dessinées jeunesse en collaboration avec “Les Ardents Editeurs” et en partenariat avec Encre et Fumée .
Ventes et dédicaces. .
Rue du Général Souham Médiathèque Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 91 96 mdlubersac@lubersacpompadour.fr
English : Rencontre avec Michael Betinelli
German : Rencontre avec Michael Betinelli
Italiano :
Espanol : Rencontre avec Michael Betinelli
L’événement Rencontre avec Michael Betinelli Lubersac a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze