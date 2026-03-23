RENCONTRE AVEC MICHEL B • CIE BOB THÉÂTRE Saison culturelle de l’Ernée 2026 Montenay

RENCONTRE AVEC MICHEL B • CIE BOB THÉÂTRE Saison culturelle de l’Ernée 2026

Rue des Ormeaux Montenay Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-10 21:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-10

Rencontre avec Michel B. Bob Théâtre • Théâtre pour les méchant.es À partir de 9 ans

C’est quoi un méchant ? Un méchant va-t-il rester méchant toute sa vie ? Mes méchants sont-ils les mêmes que tes méchants ? Et pourquoi les méchants nous fascinent autant dans les contes ?

Dans un seul en scène bluffant, venez retrouver le comédien Denis Athimon qui nous donne l’occasion unique de rencontrer un méchant, un vrai, en chair et en os.

Frissons et rires garantis !

À travers une vraie-fausse conférence, Michel B. auteur du livre Je suis différent et alors ?, accepte de venir au théâtre pour raconter son histoire. Une histoire atypique, faite de loups-garous, de sorcières, de dragons et d’ogres.

Sur scène, le comédien Denis Athimon incarne un personnage troublant de justesse, d’humour et d’intelligence. Il instaure avec le public un délicieux climat de tension, qui va crescendo jusqu’au coup de théâtre final. Avec cette création grinçante et singulière sur la figure de l’ogre contemporain, la compagnie Bob Théâtre donne à réfléchir en riant et en frissonnant ! C’est du très, très, bon théâtre !

BON À SAVOIR

Le Bob Théâtre ça vous rappelle quelque chose ?

Mais oui, en 2024, avec Princess K à Vautorte, les gradins tremblaient de rires, du premier au dernier rang. Autant vous prévenir, là encore, vous allez rire.

Préparez vos zygomatiques… On y retourne !

durée 50 min .

Rue des Ormeaux Montenay 53500 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 98 80 saisonculturelle@lernee.fr

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English :

Meeting with Michel B. ? Bob Théâtre ? Theater for the naughty From age 9

L’événement RENCONTRE AVEC MICHEL B • CIE BOB THÉÂTRE Saison culturelle de l’Ernée 2026 Montenay a été mis à jour le 2026-03-23 par Communauté de communes de l’Ernée