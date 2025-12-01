Rencontre avec Michel B. Salle des fêtes Nanterre

Rencontre avec Michel B. Salle des fêtes Nanterre samedi 13 décembre 2025.

Michel B. est un méchant, comme dans les histoires pour enfants. Il vient expliquer sa part d’ombre et raconter son parcours, sous la forme d’une vraie-fausse conférence. Avec cette création grinçante et singulière sur la figure de l’ogre contemporain, le Bob Théâtre donne à réfléchir sur la fascination que les méchants exercent… Et ce, en riant, et en frissonnant !

Venez rencontrer un « vrai méchant » en chair et en os – en famille dès 9 ans.

Le samedi 13 décembre 2025

de 17h00 à 18h00

payant

De 6 à 13 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-13T18:00:00+01:00

fin : 2025-12-13T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-13T17:00:00+02:00_2025-12-13T18:00:00+02:00

Salle des fêtes 4 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre