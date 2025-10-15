Rencontre avec Michel Bussi Rue Pasteur Saint-Jean-en-Royans
Rencontre avec Michel Bussi Rue Pasteur Saint-Jean-en-Royans mercredi 15 octobre 2025.
Rencontre avec Michel Bussi
Rue Pasteur Médiathèque de Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 14:30:00
fin : 2025-10-15 16:30:00
Date(s) :
2025-10-15
Rencontre et dédicaces avec Michel Bussi à l’occasion de la parution de son nouveau roman, Les Ombres du Monde (éditions Presses de la Cité).
.
Rue Pasteur Médiathèque de Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 22 91 70 82 alabouillotte@gmail.com
English :
Meeting and signing session with Michel Bussi to mark the publication of his new novel, Les Ombres du Monde (Presses de la Cité).
German :
Treffen und Signierstunde mit Michel Bussi anlässlich des Erscheinens seines neuen Romans Les Ombres du Monde (Verlag Presses de la Cité).
Italiano :
Incontro e firma del libro con Michel Bussi in occasione della pubblicazione del suo nuovo romanzo, Les Ombres du Monde (Presses de la Cité).
Espanol :
Encuentro y firma de libros con Michel Bussi con motivo de la publicación de su nueva novela, Les Ombres du Monde (Presses de la Cité).
L’événement Rencontre avec Michel Bussi Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme