Rencontre avec Michel Bussi Rue Pasteur Saint-Jean-en-Royans

Rencontre avec Michel Bussi Rue Pasteur Saint-Jean-en-Royans mercredi 15 octobre 2025.

Rencontre avec Michel Bussi

Rue Pasteur Médiathèque de Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 14:30:00

fin : 2025-10-15 16:30:00

Date(s) :

2025-10-15

Rencontre et dédicaces avec Michel Bussi à l’occasion de la parution de son nouveau roman, Les Ombres du Monde (éditions Presses de la Cité).

.

Rue Pasteur Médiathèque de Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 22 91 70 82 alabouillotte@gmail.com

English :

Meeting and signing session with Michel Bussi to mark the publication of his new novel, Les Ombres du Monde (Presses de la Cité).

German :

Treffen und Signierstunde mit Michel Bussi anlässlich des Erscheinens seines neuen Romans Les Ombres du Monde (Verlag Presses de la Cité).

Italiano :

Incontro e firma del libro con Michel Bussi in occasione della pubblicazione del suo nuovo romanzo, Les Ombres du Monde (Presses de la Cité).

Espanol :

Encuentro y firma de libros con Michel Bussi con motivo de la publicación de su nueva novela, Les Ombres du Monde (Presses de la Cité).

L’événement Rencontre avec Michel Bussi Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme