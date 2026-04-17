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Rencontre avec Michel Figeac et Emilie Champion Place de la Mairie Sauternes

Rencontre avec Michel Figeac et Emilie Champion Place de la Mairie Sauternes

Rencontre avec Michel Figeac et Emilie Champion Place de la Mairie Sauternes samedi 18 avril 2026.

Lieu : Place de la Mairie

Adresse : Espace Culturel

Ville : 33210 Sauternes

Département : Gironde

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : Gratuit

Sauternes

Rencontre avec Michel Figeac et Emilie Champion

Place de la Mairie Espace Culturel Sauternes Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Rencontre d’auteurs et dédicaces   .

Place de la Mairie Espace Culturel Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 61 12  mairie@sauternes.com

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English : Rencontre avec Michel Figeac et Emilie Champion

L’événement Rencontre avec Michel Figeac et Emilie Champion Sauternes a été mis à jour le 2026-04-01 par La Gironde du Sud

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