Rencontre avec Michel Figeac et Emilie Champion Place de la Mairie Sauternes
Rencontre avec Michel Figeac et Emilie Champion Place de la Mairie Sauternes samedi 18 avril 2026.
Sauternes
Rencontre avec Michel Figeac et Emilie Champion
Place de la Mairie Espace Culturel Sauternes Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Rencontre d’auteurs et dédicaces .
Place de la Mairie Espace Culturel Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 61 12 mairie@sauternes.com
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English : Rencontre avec Michel Figeac et Emilie Champion
L’événement Rencontre avec Michel Figeac et Emilie Champion Sauternes a été mis à jour le 2026-04-01 par La Gironde du Sud
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