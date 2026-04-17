Rencontre avec Michel Figeac et Emilie Champion Place de la Mairie Sauternes

Sauternes

Rencontre avec Michel Figeac et Emilie Champion

Place de la Mairie Espace Culturel Sauternes Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Rencontre d’auteurs et dédicaces .

Place de la Mairie Espace Culturel Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 61 12 mairie@sauternes.com

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English : Rencontre avec Michel Figeac et Emilie Champion

L’événement Rencontre avec Michel Figeac et Emilie Champion Sauternes a été mis à jour le 2026-04-01 par La Gironde du Sud