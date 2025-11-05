Rencontre avec Michel Pastoureau et Georges Vigarello Station Ausone Bordeaux

Rencontre avec Michel Pastoureau et Georges Vigarello Mercredi 5 novembre, 18h00 Station Ausone

Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Retrouvez le livre : https://shorturl.at/UBDhT

“Une histoire du sport moderne sous un angle culturel. Spécialistes des pratiques corporelles et des systèmes de signes, G. Vigarello et M. Pastoureau étudient l’évolution conjointe des unes et des autres sur plus d’un siècle et demi de pratiques sportives. Ils s’appuient sur un abondant matériel iconographique constitué de photographies, d’affiches, de tableaux ou encore de dessins de presse.” ©Electre2025

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Venez rencontrer Michel Pastoureau et Georges Vigarello à l’occasion de la sortie de leur ouvrage « Sports : une histoire en images de 1860 à nos jours » paru aux éditions du Seuil.