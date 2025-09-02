Rencontre avec Michel RDV Parking Etang Glacière Saint-Vincent-de-Paul

Rencontre avec Michel RDV Parking Etang Glacière Saint-Vincent-de-Paul mardi 2 septembre 2025.

RDV Parking Etang Glacière 128 route de l’Etang Saint-Vincent-de-Paul Landes

Gratuit

Début : 2025-09-02
2025-09-02

Notre ambassadeur local, vous parlera de l’histoire du hameau de Buglose l’étang de la Glacière, le sanctuaire Notre Dame, l’ancienne gare du Basta agrémentée de quelques anecdotes. Durée environ 2 h. Gratuit Inscription obligatoire avant 18h la veille au 05 58 56 86 86.   .

RDV Parking Etang Glacière 128 route de l’Etang Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 

