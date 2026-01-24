Rencontre avec Michel RDV Parking Etang Glacière Saint-Vincent-de-Paul
Rencontre avec Michel RDV Parking Etang Glacière Saint-Vincent-de-Paul mercredi 4 février 2026.
Rencontre avec Michel
RDV Parking Etang Glacière 128 route de l’Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
Notre ambassadeur local, vous parlera de l’histoire du hameau de Buglose l’étang de la Glacière, le sanctuaire Notre Dame, l’ancienne gare du Basta agrémentée de quelques anecdotes.
Durée environ 2 h.
Limité à 6 pers, sur inscription avant 18h la veille. .
RDV Parking Etang Glacière 128 route de l’Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre avec Michel
L’événement Rencontre avec Michel Saint-Vincent-de-Paul a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Grand Dax