Rencontre avec Michel Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul
mardi 6 octobre 2026 · Etang de la Glacière · Saint-Vincent-de-Paul
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Paul
Rencontre avec Michel
Etang de la Glacière 128 route de l’Etang Saint-Vincent-de-Paul Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 15:00:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Notre ambassadeur local, vous parlera de l’histoire du hameau de Buglose l’étang de la Glacière, le sanctuaire Notre Dame, l’ancienne gare du Basta agrémentée de quelques anecdotes.
Durée environ 2 h. Limité à 10 pers. .
Etang de la Glacière 128 route de l’Etang Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Rencontre avec Michel
L’événement Rencontre avec Michel Saint-Vincent-de-Paul a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Grand Dax
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