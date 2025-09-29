Rencontre avec Michèle Tauber autour de Leah Goldberg Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris

Rencontre avec Michèle Tauber autour de Leah Goldberg Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris lundi 29 septembre 2025.

Leah Goldberg, grande figure de la poésie hébraïque, est enfin traduite en français dans un recueil bilingue inédit. Unique femme dans un milieu poétique masculin, elle écrit dans une langue adoptée, l’hébreu, qu’elle renouvelle par une voix intimiste et moderne. Son style, influencé par la poésie européenne, apporte une fraîcheur nouvelle au paysage littéraire israélien. À découvrir aux côtés de ses contemporains Alterman, Shlonsky, ou encore en écho à Virginia Woolf.

Michèle TAUBER est Professeure au Département d’études hébraïques et juives de l’Université de Strasbourg.

Dans le cadre du cycle À voix haute, littérature et traduction, rencontre avec Michèle Tauber autour du recueil bilingue de la poétesse Leah Goldberg.

Le lundi 29 septembre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint Mandé 75012 Paris

