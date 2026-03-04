Rencontre avec Mickaël Labbé, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre avec Mickaël Labbé Jeudi 19 mars, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T18:00:00+01:00 – 2026-03-19T19:15:00+01:00

Fin : 2026-03-19T18:00:00+01:00 – 2026-03-19T19:15:00+01:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Le philosophe de l’architecture Mickaël Labbé est à la librairie Kléber pour échanger autour de son ouvrage De la cage à l’abattoir : les conditions spatiales de l’exploitation animale, publié aux éditions Payot. Auteur de Reprendre place. Contre l’architecture du mépris, il s’intéresse ici à l’invisibilisation de la souffrance animale.

Dans cet ouvrage, l’auteur dissèque la savante organisation qui permet de soustraire au regard de la population l’exploitation de milliards d’animaux. Il explore les lieux, réseaux et infrastructures dans lesquels le savoir architectural et l’aménagement du territoire sont passés maîtres dans l’art d’invisibiliser cette gigantesque exploitation.

Préfacé par Brigitte Gothière, co-fondatrice et directrice de l’association L214, ce livre propose une approche originale de la cause animale qui s’adresse autant aux militants qu’aux architectes et urbanistes.

Venez découvrir De la cage à l’abbatoir : les conditions spatiales de l’exploitation animale de Mickaël Labbé publié aux éditions Payot

Photographie : ©Emilie Vialet

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d'Alsace Grand Est

