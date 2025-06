RENCONTRE AVEC MIREILLE GEALAGEAS Lodève 3 juillet 2025 07:00

Hérault

RENCONTRE AVEC MIREILLE GEALAGEAS Square Georges Auric Lodève Hérault

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-03

2025-07-03

Écrire LÉA ? Comment nommer ce qui avance insensiblement, ce qui se fragmente et se fendille et casse comme des fils de soie, délitant tout l’ensemble, délotant votre ensemble… ? Il faudra cinq années de plus pour arriver à ce livret poids plume des textes brefs qui tentent, sans pathos mais sans édulcorer, de témoigner avec lucidité et tendresse du petit monde de Léa, de ses frères et sœurs en égarement. Mireille GEALAGEAS explore poésie et prose publications en revues, en édition classique, et le plus souvent en indépendante. .

Square Georges Auric

Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 52 06 42 20

Écrire LÉA is a delicate booklet born of five years of patient writing. Through short texts combining prose and poetry, Mireille GEALAGEAS captures with lucidity and tenderness the shards of a fragile world: that of Léa and her drifting siblings. Without pathos, these fragments speak of the crumbling, the absence, the tenacity of the bond.

Écrire LÉA ist ein zartes Büchlein, das aus fünf Jahren geduldigen Schreibens entstanden ist. In kurzen Texten, die Prosa und Poesie miteinander verbinden, gibt Mireille GEALAGEAS mit Klarheit und Zärtlichkeit die Splitter einer zerbrechlichen Welt wieder: die von Léa und ihren Geschwistern, die auf der Flucht sind. Ohne Pathos, aber auch ohne Schminke erzählen diese Fragmente vom Zerfall, von der Abwesenheit und von der Hartnäckigkeit der Verbindung.

Écrire LÉA è un delicato libretto nato da cinque anni di paziente scrittura. Attraverso brevi testi che combinano prosa e poesia, Mireille GEALAGEAS cattura con lucidità e tenerezza i frammenti di un mondo fragile: quello di Léa e dei suoi fratelli e sorelle alla deriva. Senza pathos, questi frammenti parlano dello sgretolamento, dell’assenza, della tenacia del legame.

Écrire LÉA es un delicado cuaderno nacido de cinco años de paciente escritura. A través de breves textos que combinan prosa y poesía, Mireille GEALAGEAS plasma con lucidez y ternura los fragmentos de un mundo frágil: el de Léa y sus hermanos y hermanas a la deriva. Sin patetismo, estos fragmentos hablan del desmoronamiento, de la ausencia, de la tenacidad del vínculo.

