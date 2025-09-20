Rencontre avec Mme le Maire à l’Hôtel de Ville Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville Pontoise
Rencontre avec Mme le Maire à l’Hôtel de Ville Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville Pontoise samedi 20 septembre 2025.
Rencontre avec Mme le Maire à l’Hôtel de Ville Samedi 20 septembre, 15h30 Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville Val-d’Oise
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00
Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00
Madame Stephanie Von Euw, Maire de Pontoise, vous acueillera dans son bureau le dimanche de 15h30 à 16h30.
Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville Place de l’Hôtel-de-Ville 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France
Visite commentée
Lhomel