Rencontre avec Mme le Maire à l’Hôtel de Ville Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville Pontoise

Rencontre avec Mme le Maire à l’Hôtel de Ville Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville Pontoise samedi 20 septembre 2025.

Rencontre avec Mme le Maire à l’Hôtel de Ville Samedi 20 septembre, 15h30 Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville Val-d’Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Madame Stephanie Von Euw, Maire de Pontoise, vous acueillera dans son bureau le dimanche de 15h30 à 16h30.

Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville Place de l’Hôtel-de-Ville 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France

Visite commentée

Lhomel