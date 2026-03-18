RENCONTRE AVEC MOIRA MILLAN, GARDIENNE DU VIVANT FÉMININ, JUSTICE ET SAGESSES ANCESTRALES EN PATAGONIE CHEZ LES MAPUCHE

Place Jacques Mirouze Montpellier Hérault

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Rencontre avec Moira Millan, Gardienne du vivant féminin, justice et sagesses ancestrales en Patagonie chez les Mapuche

Le 10 Juin 2026 à 20h

Rencontre avec Moira Millan, Gardienne du vivant féminin, justice et sagesses ancestrales en Patagonie chez les Mapuche

Moira Millán, figure majeure mapuche et défenseuse du vivant, mène depuis plus de vingt ans des luttes en Patagonie pour les droits humains, les territoires indigènes et la protection de la Terre.

Fondatrice du Mouvement des Femmes Indigènes pour le Buen Vivir, elle porte une parole à la fois politique, spirituelle et enracinée dans les sagesses ancestrales. Lors de cette conférence, elle partagera son expérience, sa vision et les enseignements de la cosmovision mapuche une invitation à repenser notre rapport au vivant, à la justice et à la mémoire des peuples.

Sur réservation .

Place Jacques Mirouze Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : RENCONTRE AVEC MOIRA MILLAN, GARDIENNE DU VIVANT FÉMININ, JUSTICE ET SAGESSES ANCESTRALES EN PATAGONIE CHEZ LES MAPUCHE

Meeting with Moira Millan, Guardian of the living: femininity, justice and ancestral wisdoms in Mapuche Patagonia

L’événement RENCONTRE AVEC MOIRA MILLAN, GARDIENNE DU VIVANT FÉMININ, JUSTICE ET SAGESSES ANCESTRALES EN PATAGONIE CHEZ LES MAPUCHE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 OT MONTPELLIER