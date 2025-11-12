Rencontre avec Monique Proulx Bibliothèque Gaston-Miron Paris

Avec »Les aurores montréales », Monique Proulx nous entraîne dans un voyage montréalais doux-amer. Elle révèle dans chaque texte les destins singuliers qui se trament dans l’anonymat des grandes villes, et explore les drames et la misère humaine que côtoie une bourgeoisie déconnectée du réel.

Ces courts récits sont peuplés d’une galerie de personnages un peu cabossés, mais tous flamboyants d’humanité. Ils gravitent autour de Montréal, le véritable protagoniste, et forment autant d’aurores dont la lumière nous habite longtemps.

Véritable pilier du paysage littéraire québécois, Monique Proulx est une romancière et scénariste de renom. Son œuvre romanesque a été maintes fois récompensée et est traduite en anglais, en espagnol et en roumain.

Venez découvrir ou redécouvrir ce texte dans sa première édition française !

La rencontre sera suivie d’un verre de l’amitié et d’une séance de dédicaces avec la Librairie du Québec.

Entrée libre !

Le mercredi 12 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Gaston-Miron 8 avenue Saint-Mandé 75012 Université Sorbonne NouvelleParis

Bibliothèque Gaston-Miron 8 avenue Saint-Mandé 75012 Université Sorbonne NouvelleParis

+33145877829 bgm@sorbonne-nouvelle.fr