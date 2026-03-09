Rencontre avec Morgan Gourdan, pilote lessayais de Rallye Cross Médiathèque Lessay

Rencontre avec Morgan Gourdan, pilote lessayais de Rallye Cross

Médiathèque 3 rue d’Ennigerloh Lessay Manche

Début : 2026-04-25 10:30:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

2026-04-25

A l’occasion de la première manche de Rallye Cross qui se déroulera à Lessay début mai, la médiathèque accueille Morgan Gourdan, pilote lessayais de Rallye Cross.

L’occasion de découvrir sa nouvelle voiture en avant première. .

Médiathèque 3 rue d’Ennigerloh Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr

