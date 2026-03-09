Rencontre avec Morgan Gourdan, pilote lessayais de Rallye Cross Médiathèque Lessay
Rencontre avec Morgan Gourdan, pilote lessayais de Rallye Cross Médiathèque Lessay samedi 25 avril 2026.
Rencontre avec Morgan Gourdan, pilote lessayais de Rallye Cross
Médiathèque 3 rue d’Ennigerloh Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:30:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
A l’occasion de la première manche de Rallye Cross qui se déroulera à Lessay début mai, la médiathèque accueille Morgan Gourdan, pilote lessayais de Rallye Cross.
L’occasion de découvrir sa nouvelle voiture en avant première. .
Médiathèque 3 rue d’Ennigerloh Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre avec Morgan Gourdan, pilote lessayais de Rallye Cross
L’événement Rencontre avec Morgan Gourdan, pilote lessayais de Rallye Cross Lessay a été mis à jour le 2026-03-09 par Côte Ouest Centre Manche