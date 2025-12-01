Rencontre avec Muriel Boselli La Maison de Colette salle des communs Saint-Sauveur-en-Puisaye

Rencontre avec Muriel Boselli

Besoin de province

Rencontre avec Muriel Boselli, autrice de La Conquête de l’espace (éd. La Tribu)

Une maisonnette biscornue en plein cœur du village natal de Colette, Muriel tombe immédiatement sous le charme. Ce lieu émouvant et paisible devient son refuge. Elle y apprivoise ses peurs et empêchements de toujours marcher seule en forêt, assumer son désir d’écriture. Dans sa boîte à outils, un panthéon d’inspiratrices telles que Colette, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras ou encore Mona Chollet, les conseils de ses amis et voisins, ses souvenirs d’enfance, les lettres de sa chère grand-mère disparue. Pas à pas, elle se défait de ses craintes et avance vers l’existence dont elle a toujours rêvé. La conquête de l’espace est une histoire à la fois intime et universelle sur les défis auxquels fait face une femme pour s’affirmer. .

