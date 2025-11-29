Rencontre avec Nadine Mousselet, échanges suivis d’une séance de dédicaces Espace de Loisirs & Culture Saint-Germain-sur-Ay

Rencontre avec Nadine Mousselet, échanges suivis d’une séance de dédicaces

Espace de Loisirs & Culture 8 rue du Renard Saint-Germain-sur-Ay Manche

Début : 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-29 18:30:00

2025-11-29

Sueurs froides à Saint-Germain-sur-Ay… Rencontre avec Nadine Mousselet, l’Agatha Christie du Cotentin .

En partenariat avec la B.D.M. de Saint-Lô, la Médiathèque recevra la grande dame du Polar, Nadine MOUSSELET qui présentera son dernier roman Meurtres cousus main aux Editions XO, un Thriller terrifiant dans les brumes du port du Havre dont l’héroïne, la profileuse Laura CLAES s’attaque aux pires tueurs en série.

Rencontre, échanges avec le public, suivis d’une séance de dédicaces.

Pour faire écho à cette rencontre, une sélection de Films, Romans Policiers et Thrillers ainsi qu’une Expo Qui a refroidi LEMAURE ? , enquête en mode immersif, sera à votre disposition jusqu’au 12 Décembre. .

