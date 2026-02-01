Rencontre avec Nanar la mascotte ! Jardin des neiges et terrasse du bar Gavarnie-Gèdre

Rencontre avec Nanar la mascotte !

Jardin des neiges et terrasse du bar GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:45:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Nanar l’isard déambulera sur la terrasse du bar et au jardin des neiges… à vos selfies !

Nanar aura aussi l’honneur de distribuer les médailles de l’ESF aux enfants !

.

Jardin des neiges et terrasse du bar GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Nanar l?isard will be wandering the bar terrace and the snow garden… take your selfies!

Nanar will also have the honor of handing out ESF medals to the kids!

