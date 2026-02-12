Rencontre avec Nancy Huston Sémaphore 2026 Librairie Divergences Quimperlé
Rencontre avec Nancy Huston Sémaphore 2026 Librairie Divergences Quimperlé samedi 7 mars 2026.
Rencontre avec Nancy Huston Sémaphore 2026
Librairie Divergences 45 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 11:00:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Rencontre animée par Jean-Jacques Brouard. .
Librairie Divergences 45 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 16 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre avec Nancy Huston Sémaphore 2026
L’événement Rencontre avec Nancy Huston Sémaphore 2026 Quimperlé a été mis à jour le 2026-02-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS