Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-06-12 20:30:00

fin : 2025-06-12 22:30:00

2025-06-12

Narline Novembre, travailleuse sociale de formation, s’est distinguée par son engagement dans l’audiovisuel depuis plus de six ans en tant que photographe et vidéaste. Elle a collaboré avec des organisations telles que SineNouvèl, Tamise, Union Européenne-ECHO, AyiboPost, tout en occupant des rôles clés dans la production, la formation et la logistique d’événements culturels en Haïti. Son projet « Voye je gade n », mention spéciale des Fonds pour la photographie émergente en Haïti de la Fokal, illustre son regard artistique engagé, explorant les réalités sociales haïtiennes à travers l’image. .

Aux Trois Coups 4 bis Grande Rue

Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com

