Rencontre avec Nassera Tamer Médiathèque James Baldwin Paris

Née en 1982 au Havre, Nassera Tamer a étudié le droit et la littérature. Elle vit et travaille à Paris. En 2025, elle a publié Allô la Place, son premier roman aux éditions Verdier. Cette rencontre permettra d’en apprendre davantage sur l’élaboration de son premier roman, son rapport à l’écriture et à la langue.

« Longtemps l’arabe s’allie pour moi à l’amer. Je l’ai rejeté de tout mon corps et il me revient par vagues. Je ne l’ai jamais vraiment perdu et j’ai du mal à penser qu’on puisse perdre une langue. Je vis dans la langue de mes parents comme elle vit en moi. »

Cette « langue-chimère » avec laquelle la narratrice essaie de renouer, c’est le darija, l’arabe marocain. Séparée de ses parents, par une mer et un empêchement existentiel, elle trouve des subterfuges : elle traîne dans les taxiphones parisiens pour l’entendre, y prête attention dans la rue ou les transports en commun, prend des cours à l’Institut du monde arabe, et surtout, forme un tandem linguistique, par écrans interposés, avec Mer, qui vit au Maroc.

De Paris au Havre, de Casablanca à Toronto, des fils affectifs et culturels se tissent, se défont puis se refont. Les taxiphones bruissent de ces histoires qu’on se raconte à distance.

En écho au 8 mars – Journée internationale des droits des femmes -, la médiathèque reçoit l’autrice Nassera Tamer.

Le vendredi 13 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre – Salle d’animation (RDC)

Public jeunes et adultes.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr



