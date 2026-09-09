Rencontre avec Natacha Vas-Deyres, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Rencontre avec Natacha Vas-Deyres Mercredi 16 septembre, 17h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T17:30:00+02:00 – 2026-09-16T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T17:30:00+02:00 – 2026-09-16T19:00:00+02:00

Natacha Vas-Deyres, à la veille de l’ouverture du festival Les Hypermondes, et à l’occasion de la réédition de La trilogie chronolytique chez Robert Laffont, propose une conférence sur son oeuvre riche et passionnante.

Michel Jeury, grand nom de la littérature de science-fiction et disciple de Philippe K. Dick, a marqué la science-fiction par ses intuitions visionnaires, oniriques, ses mondes parallèles connectés entre eux.

Auditorium

17h30

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Natacha_Vas-Deyres »}, {« link »: « https://hypermondes.fr/ »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca1002268003.locale=fr »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Jeury »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Pour découvrir l’oeuvre de Michel Jeury festival Les Hypermondes Michel Jeury

Crédits Natacha Vas-Deyres