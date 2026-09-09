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Rencontre avec Natacha Vas-Deyres, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque Mériadeck · Bordeaux

Rencontre avec Natacha Vas-Deyres, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Mériadeck
Adresse
85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Rencontre avec Natacha Vas-Deyres Mercredi 16 septembre, 17h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T17:30:00+02:00 – 2026-09-16T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T17:30:00+02:00 – 2026-09-16T19:00:00+02:00

Natacha Vas-Deyres, à la veille de l’ouverture du festival Les Hypermondes, et à l’occasion de la réédition de La trilogie chronolytique chez Robert Laffont, propose une conférence sur son oeuvre riche et passionnante.
Michel Jeury, grand nom de la littérature de science-fiction et disciple de Philippe K. Dick, a marqué la science-fiction par ses intuitions visionnaires, oniriques, ses mondes parallèles connectés entre eux.
Auditorium
17h30

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Natacha_Vas-Deyres »}, {« link »: « https://hypermondes.fr/ »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca1002268003.locale=fr »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Jeury »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Pour découvrir l’oeuvre de Michel Jeury festival Les Hypermondes Michel Jeury

Crédits Natacha Vas-Deyres

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