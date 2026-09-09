Informations pratiques

Meilhan

Rencontre avec Nathalie BERNARD

Meilhan Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 19:00:00

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-27

Venez rencontrer l’auteure Nathalie Bernard pour découvrir son univers et ses livres. Échangez avec elle, posez vos questions et apprenez-en plus sur les métiers du livre. Il est possible de préparer la rencontre en amont. Profitez d’une soirée conviviale avec pizza et boisson. Venez nombreux !

Plongez dans l’univers littéraire lors d’une rencontre privilégiée avec l’auteure Nathalie Bernard.

Cet événement convivial est l’occasion rêvée de venir échanger directement avec elle, de lui poser vos questions et de découvrir ses ouvrages.

L’auteure partagera sa passion en abordant les différents métiers qui gravitent autour du monde du livre. Pour rendre ce moment encore plus interactif, l’équipe vous propose de préparer cette rencontre en amont, avec la possibilité de réaliser une petite exposition ou d’imaginer ensemble des thématiques à aborder.

La soirée se poursuivra dans une ambiance détendue autour d’un menu gourmand (pizza et boisson) pour prolonger les discussions de façon informelle. Une soirée spécialement pensée pour vous, amateurs de lecture ou simples curieux.

Venez nombreux profiter de cette belle opportunité culturelle et humaine ! .

Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr

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English : Rencontre avec Nathalie BERNARD

Come meet author Nathalie Bernard to discover her world and her books. Chat with her, ask your questions, and learn more about careers in the book industry. You can prepare for the event in advance. Enjoy a fun evening with pizza and drinks. We hope to see many of you there!

L’événement Rencontre avec Nathalie BERNARD Meilhan a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Tartas