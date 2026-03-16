Rencontre avec Nathalie Cabrol Villa Acantha Aix-en-Provence

Rencontre avec Nathalie Cabrol

Mardi 7 avril 2026 de 18h30 à 20h30. Villa Acantha 9 avenue Henri Pontier Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 18:30:00

fin : 2026-04-07 20:30:00

Date(s) :

2026-04-07

Sommes-nous seuls dans l’univers ? L’astrobiologiste franco-américaine Nathalie Cabrol a dédié sa vie à réunir des éléments de réponse, depuis ce jour de 1969 où elle avait cinq ans quand Neil Armstrong et Buzz Aldrin posèrent le pied sur la lune.

La preuve qu’il y a des êtres intelligents ailleurs que sur la Terre est qu’ils n’ont pas essayé de nouscontacter. Derrière la boutade du dessinateur Bill Watterson (Calvin et Hobbes) se cache l’une des plusgrandes questions soumises à l’humanité sommes-nous seuls dans l’univers ? L’astrobiologiste franco-américaine Nathalie A. Cabrol a dédié sa vie à réunir des éléments de réponse à ce sujet, depuis ce jour de1969 où elle avait cinq ans quand Neil Armstrong et Buzz Aldrin posèrent le pied sur la lune. Cinquante-sept ans plus tard, et après de nombreux travaux et expéditions scientifiques qui l’ont amenée à sespécialiser dans l’étude des planètes et de l’adaptation de la vie aux conditions extrêmes, nous avons leplaisir de la recevoir. Qu’est-ce que l’astrobiologie ? comment la vie a-t-elle émergé de la Terre ? pourrait-elle exister ailleurs ? Et puis, au juste, qu’est-ce que c’est que ça la vie ?Nathalie A. Cabrol est astrobiologiste spécialisée en planétologie, directrice scientifique du centre derecherche Carl Sagan de l’Institut CETI en Californie (en anglais Seti, Search for extra-terrestrialintelligence , premier centre mondial de recherche sur la vie dans l’univers). Elle est l’auteure denombreux essais parmi lesquels Voyage aux frontières de la vie (Seuil, 2021), A l’aube de nouveauxhorizons (Seuil, 2023) ou Inséparables les destins croisés de la Terre et de la vie (Julliard, 2025). En 2026,elle publie chez Julliard son premier roman, Dimensions .

Villa Acantha 9 avenue Henri Pontier Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Are we alone in the universe? Franco-American astrobiologist Nathalie Cabrol has dedicated her life to finding the answers, ever since that day in 1969 when she was five years old? when Neil Armstrong and Buzz Aldrin set foot on the moon.

L’événement Rencontre avec Nathalie Cabrol Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence