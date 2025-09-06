Rencontre avec Nathalie Grégoire Nogent-le-Rotrou

Venez rencontrer Nathalie Grégoire au Circonflexe, l’artiste de l’exposition du mois. Samedi 6 septembre de 10h à 13h.

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90

English :

Come and meet Nathalie Grégoire at Circonflexe, the artist of this month’s exhibition. Saturday, September 6, from 10 a.m. to 1 p.m.

German :

Treffen Sie Nathalie Grégoire im Circonflexe, die Künstlerin der Ausstellung des Monats. Samstag, 6. September, von 10 bis 13 Uhr.

Italiano :

Venite a conoscere Nathalie Grégoire al Circonflexe, l’artista della mostra di questo mese. Sabato 6 settembre dalle 10.00 alle 13.00.

Espanol :

Venga a conocer a Nathalie Grégoire en Circonflexe, la artista de la exposición de este mes. Sábado 6 de septiembre de 10:00 a 13:00.

