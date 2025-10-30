Rencontre avec Nathalie Neumann Conférence sur Gisèle Freund La Gare Robert Doisneau Carlux

Rencontre avec Nathalie Neumann Conférence sur Gisèle Freund La Gare Robert Doisneau Carlux jeudi 30 octobre 2025.

Rencontre avec Nathalie Neumann Conférence sur Gisèle Freund

La Gare Robert Doisneau 650 route de la dordogne Carlux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Venez rencontrer Nathalie Neumann, historienne et commissaire de l’exposition temporaire spécialiste de Gisèle Freund. Il sera question de la photographie en temps de guerre, de l’exil et de son impact sur la photographie ainsi que du cas de Gisèle Freund.

Venez rencontrer Nathalie Neumann, historienne et commissaire de l’exposition temporaire spécialiste de Gisèle Freund. Il sera question de la photographie en temps de guerre, de l’exil et de son impact sur la photographie ainsi que du cas de Gisèle Freund.

La discussion sera animée par Angeline Marcet, dans le cadre d’une réflexion plus globale en lien avec la thématique annuelle de la Gare Robert Doisneau Regards d’ici et d’ailleurs.

Gratuit, réservation obligatoire renseignements au 05 53 59 10 70 .

La Gare Robert Doisneau 650 route de la dordogne Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 hello@lagare-robertdoisneau.com

English : Rencontre avec Nathalie Neumann Conférence sur Gisèle Freund

Come and meet Nathalie Neumann, historian and curator of the temporary exhibition specializing in Gisèle Freund. We’ll talk about wartime photography, exile and its impact on photography, and the case of Gisèle Freund.

German : Rencontre avec Nathalie Neumann Conférence sur Gisèle Freund

Treffen Sie Nathalie Neumann, Historikerin und Kuratorin der Sonderausstellung, die sich auf Gisèle Freund spezialisiert hat. Es wird um die Fotografie in Kriegszeiten, das Exil und seine Auswirkungen auf die Fotografie sowie um den Fall Gisèle Freund gehen.

Italiano :

Venite a conoscere Nathalie Neumann, storica e curatrice della mostra temporanea dedicata a Gisèle Freund. Parlerà della fotografia di guerra, dell’esilio e del suo impatto sulla fotografia e del caso di Gisèle Freund.

Espanol : Rencontre avec Nathalie Neumann Conférence sur Gisèle Freund

Venga a conocer a Nathalie Neumann, historiadora y comisaria de la exposición temporal especializada en Gisèle Freund. Hablará sobre la fotografía de guerra, el exilio y su impacto en la fotografía, y el caso de Gisèle Freund.

L’événement Rencontre avec Nathalie Neumann Conférence sur Gisèle Freund Carlux a été mis à jour le 2025-10-20 par OT du pays de Fénelon