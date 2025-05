Rencontre avec Nelly Pons – Librairie L’oiseau Siffleur Valence, 4 juin 2025 19:00, Valence.

Drôme

Rencontre avec Nelly Pons Librairie L’oiseau Siffleur 66 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Début : 2025-06-04 19:00:00

fin : 2025-06-04 21:00:00

2025-06-04

Nelly Pons présentera son nouveau livre, “Le Grand épuisement” aux éditions Actes Sud.

Librairie L’oiseau Siffleur 66 Avenue Victor Hugo

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 57 04 coucou@loiseausiffleur.fr

English :

Nelly Pons will be presenting her new book, Le Grand épuisement, published by Actes Sud.

German :

Nelly Pons wird ihr neues Buch « Le Grand épuisement » (Die große Erschöpfung), erschienen im Verlag Actes Sud, vorstellen.

Italiano :

Nelly Pons presenterà il suo nuovo libro, Le Grand épuisement, pubblicato da Actes Sud.

Espanol :

Nelly Pons presentará su nuevo libro, Le Grand épuisement, publicado por Actes Sud.

