Rencontre avec Nicolas de Tavernost – Directeur Général de LFP Média HEC Alumni Paris

Rencontre avec Nicolas de Tavernost – Directeur Général de LFP Média HEC Alumni Paris lundi 3 novembre 2025.

Rencontre avec Nicolas de Tavernost – Directeur Général de LFP Média HEC Alumni Paris Lundi 3 novembre, 08h00 sur inscription

Rencontre avec Nicolas de Tavernost – Directeur Général de LFP Média – par HEC Alumni

Le Club HEC SPORT BUSINESS reçoit

Nicolas de Tavernost

Directeur Général de LFP Média

Rencontre animée par Ghassan Attié (H.07)

Lundi 3 novembre 2025 à 8h30

(Accueil / petit-déjeuner à partir de 8h)

Au Siège de l’Association HEC,

9, avenue Franklin Roosevelt– 75008 Paris (4ème étage)

Nicolas de Tavernost a consacré l’essentiel de sa carrière à la création et au développement du groupe M6, avant d’en prendre la présidence du Directoire pendant plus de vingt ans. Il a contribué à en faire l’un des grands acteurs de l’audiovisuel français tout en gardant un lien étroit avec le football à travers les Girondins de Bordeaux, dont M6 a été propriétaire de 1999 à 2018.

En avril 2025, il a été nommé Directeur Général de LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue de Football Professionnel, avec notamment le lancement de la plateforme Ligue 1 Plus, qui a déjà séduit plus d’un million d’abonnés.

Nous aurons l’occasion d’échanger avec lui sur les grands défis qui façonnent l’avenir de la Ligue 1 et vous attendons nombreux pour cette rencontre exceptionnelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-03T08:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-03T10:00:00.000+01:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/rencontre-avec-nicolas-de-tavernost-directeur-general-de-lfp-media/2025/09/25/12942

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris