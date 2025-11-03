Rencontre avec Nicolas de Tavernost – Directeur Général de LFP Média HEC Alumni Paris
Le Club HEC SPORT BUSINESS reçoit
Nicolas de Tavernost
Directeur Général de LFP Média
Rencontre animée par Ghassan Attié (H.07)
Lundi 3 novembre 2025 à 8h30
(Accueil / petit-déjeuner à partir de 8h)
Au Siège de l’Association HEC,
9, avenue Franklin Roosevelt– 75008 Paris (4ème étage)
Nicolas de Tavernost a consacré l’essentiel de sa carrière à la création et au développement du groupe M6, avant d’en prendre la présidence du Directoire pendant plus de vingt ans. Il a contribué à en faire l’un des grands acteurs de l’audiovisuel français tout en gardant un lien étroit avec le football à travers les Girondins de Bordeaux, dont M6 a été propriétaire de 1999 à 2018.
En avril 2025, il a été nommé Directeur Général de LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue de Football Professionnel, avec notamment le lancement de la plateforme Ligue 1 Plus, qui a déjà séduit plus d’un million d’abonnés.
Nous aurons l’occasion d’échanger avec lui sur les grands défis qui façonnent l’avenir de la Ligue 1 et vous attendons nombreux pour cette rencontre exceptionnelle.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-03T08:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-03T10:00:00.000+01:00
1
https://www.hecalumni.fr/fr/event/rencontre-avec-nicolas-de-tavernost-directeur-general-de-lfp-media/2025/09/25/12942
HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris