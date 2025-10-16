Rencontre avec Nicolas Framont Place Louis de la Bardonnie Bergerac

Rencontre avec Nicolas Framont Place Louis de la Bardonnie Bergerac jeudi 16 octobre 2025.

Rencontre avec Nicolas Framont

Place Louis de la Bardonnie La Colline aux livres Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Venez rencontrer Nicolas Framont, auteur et rédacteur en chef de Frustration Magazine. .

Place Louis de la Bardonnie La Colline aux livres Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 90 97

English : Rencontre avec Nicolas Framont

German : Rencontre avec Nicolas Framont

Italiano :

Espanol : Rencontre avec Nicolas Framont

L’événement Rencontre avec Nicolas Framont Bergerac a été mis à jour le 2025-10-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides