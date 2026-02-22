Rencontre avec Nicolas Vargas Librairie l’Escapade Oloron-Sainte-Marie

Rencontre avec Nicolas Vargas

Librairie l’Escapade 6 Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Rencontre avec Nicolas Vargas pour son nouvel ouvrage Nous, reste qui vient de sortir aux éditions Lanskine.

Nicolas et son collectif ATI ont repris le flambeau pour l’organisation du festival de poésie contemporaine Poésie dans les chais dont La Petite Librairie, puis L’Escapade, est la librairie partenaire historique depuis plus de 20 ans (prochaine édition en septembre 2026).

Nicolas Vargas est un poète dans l’action. Il ne s’embête d’aucun carcan. Sa grammaire est physique, son rythme enflé par le poème. Auteur d’une dizaine de livres de poésie, ses lectures sont remarquées pour leur engagement physique, proches de la performance, dans lesquelles il nous fait voyager dans une autobiographie tendre et féroce, un univers pataphysique ou surréaliste.

En 2017, il reçoit le Prix Révélation Poésie par la Société des Gens De Lettres pour son recueil EMOVE.

Réservation souhaitée. .

Librairie l’Escapade 6 Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 40 30 librairie.escapade@gmail.com

