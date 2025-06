Rencontre avec Nicole Caligaris, François Garcia et Pierre Dupin Mont-de-Marsan 1 juillet 2025 10:00

Rencontre avec Nicole Caligaris, François Garcia et Pierre Dupin Au Merle Moqueur Mont-de-Marsan

2025-07-01 10:00:00

2025-07-01

À la faveur de l’exposition des photographies de Pierre Dupin au Merle Moqueur, Nicole Caligaris et François Garcia, deux écrivains grands connaisseurs de la planète flamenca signent deux courts textes aux Editions Les Petites Allées de Rochefort. Nicole Caligaris pour accompagner le portrait de Tomatito Cinq ou six secondes. François Garcia pour celui d’Esperanza Fernández Les yeux d’Esperanza. Deux bijoux de littérature qu’ils présenteront au Merle Moqueur en compagnie du photographe et de l’éditrice Nathalie Rodriguez.

Animé par Serge Airoldi

Entrée libre .

Au Merle Moqueur

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 06 36 66

