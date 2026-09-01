Informations pratiques

Thouars

Rencontre avec Noël Picaper Créateur du 1 % artistique

12 Rue Porte de Paris Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 18:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Venez découvrir la démarche artistique de l’artiste retenu sur concours pour créer une oeuvre permanente pour la médiathèque. Cette oeuvre contiendra un ensemble de livres atypiques, tout en les mettant en scène pour mieux les faire découvrir. Sur inscription, places limitées.

Rencontre avec Noël PICAPER, créateur du 1% artistique à 18h, à l’accueil de la médiathèque. Venez découvrir la démarche artistique de l’artiste retenu sur concours pour créer une oeuvre permanente pour la médiathèque. Cette oeuvre contiendra un ensemble de livres atypiques, tout en les mettant en scène pour mieux les faire découvrir. Sur inscription, places limitées. .

12 Rue Porte de Paris Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

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English : Rencontre avec Noël Picaper Créateur du 1 % artistique

Come discover the artistic approach of the artist selected through a competition to create a permanent artwork for the media library. This work will feature a collection of unique books, showcasing them in a way that invites visitors to explore them further. Registration required; limited seating.

L’événement Rencontre avec Noël Picaper Créateur du 1 % artistique Thouars a été mis à jour le 2026-09-01 par Maison du Thouarsais