Rencontre avec…Noëlle Chatelet Place de l’Hôtel de ville Arudy

Rencontre avec…Noëlle Chatelet

Place de l’Hôtel de ville Médiathèque Les Arcades Arudy Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Invitée pour une rencontre littéraire dans le cadre de la première édition du Festivioc, c’est avec une sincérité intrépide que Noëlle Châtelet fait revivre ses années d’internat dans A l’école des filles (éd. Robert Lafon). De dix à dix-huit ans, au tournant des années 1960, elle est arrachée à la campagne qu’elle aimait, dans la vallée de la Marne, et vit son arrivée en pension comme un enfermement brutal, loin de sa famille bien-aimée. Contrainte de porter l’uniforme, elle doit se soumettre aux ordres autoritaires de femmes strictes et sans cœur, jusqu’aux punitions et humiliations ressenties comme de véritables violences. Rencontre organisée par le CNaV. .

