Rencontre avec Norman Barreau Gely Place Littré Avranches

Place Littré Hôtel de ville Avranches

21 décembre 2025, 18:00-19:30

fin : 2025-12-21 19:30:00

2025-12-21

Rencontre et dédicace avec Norman Barreau-Gély, à l’occasion de la parution du livre Mont Saint-Michel, le cœur battant de la baie, paru en 2025 aux éditions E/P/A, en partenariat avec l’Etablissement public du Mont Saint-Michel. Ayant participé à cet ouvrage, François Saint-James guide conférencier du Mont Saint-Michel se joindra à l’échange.

Comédien, metteur en scène et co-directeur d’Alambic’ un collectif artistique, Norman Barreau-Gély est un collectionneur passionné d’histoire et de chanson française. Il participe à l’écriture de biographies liées à la chanson française pour les éditions BD Jazz, entre autres sur Serge Gainsbourg, Charles Trénet, Boris Vian et Dalida. Il publie Femmes des années folles en 2022 puis France Gall L’Intégrale en 2023 aux éditions EPA. .

Place Littré Hôtel de ville Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 29 40 evenementiel@avranches.fr

