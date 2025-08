Rencontre avec Norman Jangot Libraire Tandem Mauléon-Licharre

Rencontre avec Norman Jangot

Libraire Tandem 14 avenue Alsace-Lorraine Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Maïténa et Marianne ont invité Norman Jangot à Mauléon.

Il viendra parler de son roman « l’oeuvre du serpent »paru aux éditions Héloïse d’Ormesson. Ce roman, présenté comme étant un polar d’anticipation, est, selon nous, inclassable. Pour l’occasion, un format inédit de rencontre vous sera proposé le petit-déjeuner littéraire. Des viennoiseries et des jus de fruits seront proposés en libre-service. Afin de prévoir suffisamment de nourriture et de boissons et en raison de l’espace, nous vous invitons à vous inscrire soit par téléphone, soit par email, soit via les réseaux sociaux, soit en passant à la librairie. .

