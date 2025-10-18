Rencontre avec Olivia Luccioni Bibliothèque Multimédia Guéret

Rencontre avec Olivia Luccioni Bibliothèque Multimédia Guéret samedi 18 octobre 2025.

Bibliothèque Multimédia 8 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Début : 2025-10-18

Rencontre avec la comédienne de doublage Olivia Luccioni.

Discussion autour du doublage et des enjeux de l’Intelligence Artificielle. .

