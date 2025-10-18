Rencontre avec Olivia Luccioni Bibliothèque Multimédia Guéret
Rencontre avec Olivia Luccioni Bibliothèque Multimédia Guéret samedi 18 octobre 2025.
Rencontre avec Olivia Luccioni
Bibliothèque Multimédia 8 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Rencontre avec la comédienne de doublage Olivia Luccioni.
Discussion autour du doublage et des enjeux de l’Intelligence Artificielle. .
Bibliothèque Multimédia 8 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08
English : Rencontre avec Olivia Luccioni
German : Rencontre avec Olivia Luccioni
Italiano :
Espanol : Rencontre avec Olivia Luccioni
L’événement Rencontre avec Olivia Luccioni Guéret a été mis à jour le 2025-10-07 par Creuse Tourisme