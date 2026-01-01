Rencontre avec Olivier Assayas Cinéma Max Linder Panorama Paris

L’équipe du Max Linder Panorama aura le plaisir de recevoir le réalisateur Olivier Assayas pour la présentation de son nouveau film Le Mage du Kremlin, le mercredi 21 janvier à 14h45 !

Synopsis :

Russie, dans les années 1990. L’URSS

s’effondre. Dans le tumulte d’un pays en reconstruction, un jeune homme

à l’intelligence redoutable, Vadim Baranov, trace sa voie. D’abord

artiste puis producteur de télé-réalité, il devient le conseiller

officieux d’un ancien agent du KGB promis à un pouvoir absolu, le futur «

Tsar » Vladimir Poutine.

Plongé au cœur du système,

Baranov devient un rouage central de la nouvelle Russie, façonnant les

discours, les images, les perceptions. Mais une présence échappe à son

contrôle : Ksenia, femme libre et insaisissable, incarne une échappée

possible, loin des logiques d’influence et de domination.

Quinze

ans plus tard, après s’être retiré dans le silence, Baranov accepte de

parler. Ce qu’il révèle alors brouille les frontières entre réalité et

fiction, conviction et stratégie. Le Mage du Kremlin est une plongée

dans les arcanes du pouvoir, un récit où chaque mot dissimule une

faille.

LE MAGE DU KREMLIN, en présence du réalisateur Olivier Assayas.

Le mercredi 21 janvier 2026

de 14h45 à 17h30

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Cartes illimitées acceptées

Public jeunes et adultes.

Cinéma Max Linder Panorama 24, boulevard poissonnière 75009 Paris



