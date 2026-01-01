Rencontre avec Olivier Assayas Cinéma Max Linder Panorama Paris
Rencontre avec Olivier Assayas Cinéma Max Linder Panorama Paris mercredi 21 janvier 2026.
L’équipe du Max Linder Panorama aura le plaisir de recevoir le réalisateur Olivier Assayas pour la présentation de son nouveau film Le Mage du Kremlin, le mercredi 21 janvier à 14h45 !
Synopsis :
Russie, dans les années 1990. L’URSS
s’effondre. Dans le tumulte d’un pays en reconstruction, un jeune homme
à l’intelligence redoutable, Vadim Baranov, trace sa voie. D’abord
artiste puis producteur de télé-réalité, il devient le conseiller
officieux d’un ancien agent du KGB promis à un pouvoir absolu, le futur «
Tsar » Vladimir Poutine.
Plongé au cœur du système,
Baranov devient un rouage central de la nouvelle Russie, façonnant les
discours, les images, les perceptions. Mais une présence échappe à son
contrôle : Ksenia, femme libre et insaisissable, incarne une échappée
possible, loin des logiques d’influence et de domination.
Quinze
ans plus tard, après s’être retiré dans le silence, Baranov accepte de
parler. Ce qu’il révèle alors brouille les frontières entre réalité et
fiction, conviction et stratégie. Le Mage du Kremlin est une plongée
dans les arcanes du pouvoir, un récit où chaque mot dissimule une
faille.
LE MAGE DU KREMLIN, en présence du réalisateur Olivier Assayas.
Le mercredi 21 janvier 2026
de 14h45 à 17h30
payant
Tarifs habituels du cinéma.
Cartes illimitées acceptées
Public jeunes et adultes.
Cinéma Max Linder Panorama 24, boulevard poissonnière 75009 Paris
