Rencontre avec Olivier Bordaçarre Le Polar à la campagne

Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Amateurs de romans noirs et d’intrigues captivantes, ne manquez pas cette rencontre exceptionnelle avec Olivier Bordaçarre dans le cadre de l’événement Le Polar à la campagne !

Rendez-vous le samedi 7 mars 2026 à 14h30 à la Médiathèque des 3 Provinces à Sancoins pour un moment d’échange privilégié avec l’auteur. Au programme discussion autour de son univers, de son travail d’écriture et des coulisses du polar, suivie d’un temps convivial avec le public.

Une rencontre ouverte aux ados et aux adultes, idéale pour les passionnés de littérature et les curieux en quête de découvertes.

Médiathèque des 3 Provinces Place du Champ du Puits, 18600 Sancoins

02 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr

Un rendez-vous littéraire à ne .

Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fans of dark novels and captivating plots, don?t miss this exceptional meeting with Olivier Bordaçarre as part of the event Le Polar à la campagne!

L’événement Rencontre avec Olivier Bordaçarre Le Polar à la campagne Sancoins a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Loire en Berry