Rencontre avec Olivier Salmon, architecte en chef des monuments historiques Musée national de la marine Rochefort

Rencontre avec Olivier Salmon, architecte en chef des monuments historiques Samedi 20 septembre, 11h00 Musée national de la marine Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Rencontre avec Olivier Salmon – À la découverte de l’Hôtel de Cheusses

L’architecte en chef des Monuments historiques, Olivier Salmon, vous invite à découvrir son métier et les missions qui l’animent au quotidien.

Au cours de cette rencontre, il vous présentera l’Hôtel de Cheusses, joyau du patrimoine, en vous dévoilant son architecture, ses particularités et les défis que pose sa préservation.

Une occasion privilégiée d’explorer ce monument remarquable avec un spécialiste passionné, et de comprendre les enjeux de la conservation du patrimoine historique.

Musée national de la marine 1 Place de la Galissoniere, 17300 Rochefort, France Rochefort 17300 Centre Ville Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546998657 https://www.musee-marine.fr/nos-musees/rochefort.html Le musée est implanté dans un monument historique, l’hôtel de Cheusses qui est le plus ancien bâtiment civil de la ville. Logis du dernier seigneur de Rochefort avant l’arrivée de Louis XIV, il devient la résidence des commandants de la Marine à la création de l’arsenal en 1666. Les collections présentées, tout comme le bâtiment, témoignent de l’aventure historique de ce site patrimonial d’exception. Bus : Navette ligne D, arrêt Palais des Congrès.

L’architecte en chef des monuments historiques Olivier Salmon vous présentera son rôle et vous fera découvrir l’architecture de l’Hôtel de Cheusses et ses particularités.

© Romain Osi