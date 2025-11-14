Rencontre avec Olivier Weber Bibliothèque – 4e étage Rennes

gratuit

Écrivain, reporter de guerre récompensé du prix Albert Londres en 1992, **Olivier Weber** a couvert une vingtaine de conflits à travers le monde.

Il est l’auteur d’une quarantaine de livres : romans, essais et récits de voyages. Spécialiste des écrivains qui furent également de grands reporters de guerre (de Joseph Kessel à Vassili Grossman en passant par Jack London), il partage une partie de son exploration littéraire du monde et certains des livres qui l’ont marqué, faisant ainsi découvrir (ou redécouvrir) des figures majeures de la littérature européenne, notamment des pays à l’est de l’Europe.

_Rencontre suivie d’une séance de dédicaces._

Bibliothèque – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine