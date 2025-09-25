Rencontre avec Ouissem Belgacem Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
Rencontre avec Ouissem Belgacem Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos jeudi 25 septembre 2025.
Rencontre avec Ouissem Belgacem
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
L’ex-footballeur et écrivain franco-tunisien échangera sur la question de l’homophobie dans le sport. Il évoquera son parcours et son engagement autour de son livre.
Rendez-vous à 18h à la Médiathèque de Tarnos.
Entrée libre. Réservation conseillée au 05 59 64 34 43. .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
