Rencontre avec Ouissem Belgacem

Rencontre avec Ouissem Belgacem Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos jeudi 25 septembre 2025.

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

L’ex-footballeur et écrivain franco-tunisien échangera sur la question de l’homophobie dans le sport. Il évoquera son parcours et son engagement autour de son livre.

Rendez-vous à 18h à la Médiathèque de Tarnos.

Entrée libre. Réservation conseillée au 05 59 64 34 43.   .

