Rencontre avec Pascal Bresson Librairie La Cédille Lamballe-Armor samedi 18 octobre 2025.

Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Pour sa bande dessinée sur Robert Badinter, après son entrée au Panthéon « Robert Badinter l'homme juste », (Éditions La Boîte à Bulles), une rencontre est organisée.

Résumé

Figure emblématique de la République, Robert Badinter a marqué l'histoire par ses engagements pour l'abolition de la peine de mort et le respect de la dignité humaine.

Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 30 98 51

