Rencontre avec Pascal Daudon exposition Dans les pas de Grégoire musée du cap de gascogne Saint-Sever
Rencontre avec Pascal Daudon exposition Dans les pas de Grégoire musée du cap de gascogne Saint-Sever samedi 25 avril 2026.
Saint-Sever
Rencontre avec Pascal Daudon exposition Dans les pas de Grégoire
musée du cap de gascogne Rue du Gén Lamarque Saint-Sever Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Venez découvrir l’exposition Dans les pas de Grégoire lors d’une visite guidée menée par Pascal Daudon, artiste et créateur des œuvres.
Gratuit en plus d’une entrée au musée 4€/3€/gratuit pour les -10.
Venez découvrir l’exposition Dans les pas de Grégoire lors d’une visite guidée menée par Pascal Daudon, artiste et créateur des œuvres.
Il vous expliquera en détail comment il a créé l’exposition directement imaginée du Beatus de Saint-Sever.
Gratuit en plus d’une entrée au musée 4€/3€/gratuit pour les -10. .
musée du cap de gascogne Rue du Gén Lamarque Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64
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English : Rencontre avec Pascal Daudon exposition Dans les pas de Grégoire
Come and discover the Dans les pas de Grégoire exhibition during a guided tour led by Pascal Daudon, artist and creator of the works.
Free with museum admission 4?/3?/free for children under 10.
L’événement Rencontre avec Pascal Daudon exposition Dans les pas de Grégoire Saint-Sever a été mis à jour le 2026-04-13 par Landes Chalosse
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