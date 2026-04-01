Rencontre avec Pascal Daudon exposition Dans les pas de Grégoire musée du cap de gascogne Saint-Sever

Saint-Sever

Rencontre avec Pascal Daudon exposition Dans les pas de Grégoire

musée du cap de gascogne Rue du Gén Lamarque Saint-Sever Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez découvrir l’exposition Dans les pas de Grégoire lors d’une visite guidée menée par Pascal Daudon, artiste et créateur des œuvres.

Gratuit en plus d’une entrée au musée 4€/3€/gratuit pour les -10.

Venez découvrir l’exposition Dans les pas de Grégoire lors d’une visite guidée menée par Pascal Daudon, artiste et créateur des œuvres.

Il vous expliquera en détail comment il a créé l’exposition directement imaginée du Beatus de Saint-Sever.

Gratuit en plus d’une entrée au musée 4€/3€/gratuit pour les -10. .

musée du cap de gascogne Rue du Gén Lamarque Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64

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English : Rencontre avec Pascal Daudon exposition Dans les pas de Grégoire

Come and discover the Dans les pas de Grégoire exhibition during a guided tour led by Pascal Daudon, artist and creator of the works.

Free with museum admission 4?/3?/free for children under 10.

L’événement Rencontre avec Pascal Daudon exposition Dans les pas de Grégoire Saint-Sever a été mis à jour le 2026-04-13 par Landes Chalosse