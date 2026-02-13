Rencontre avec Pascal Dethurens, Kléber, Strasbourg

Rencontre avec Pascal Dethurens Mercredi 8 avril, 18h00 Kléber Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T18:00:00+02:00 – 2026-04-08T19:15:00+02:00

Fin : 2026-04-08T18:00:00+02:00 – 2026-04-08T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Qu’il étreigne avec lenteur, file tel un éclair ou suspende son vol, le temps est omniprésent dans nos pensées et nos actions. À travers un voyage époustouflant, ce livre explore les différentes facettes de cette notion universelle, des mythes antiques aux créations contemporaines.

Au fil des pages, vous explorerez les symphonies chromatiques des saisons, l’évolution des civilisations – de l’âge d’or au déclin – et contemplerez les étapes de la vie, de sa brièveté à l’éloge de la vieillesse. Interrogeant les caprices du hasard, du destin et de la fortune, cet ouvrage met également en lumière l’ambivalence du temps, qu’il révèle, ravage ou répare. Enfin, il sera l’heure de s’interroger sur la fin des temps, l’éternité et l’infini : le temps existe-t-il vraiment ?

Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de lettres, Pascal Dethurens est professeur de littérature comparée à l’université de Strasbourg. Spécialiste des relations entre la littérature et les arts, il a publié une vingtaine d’essais sur la création moderne en Europe, parmi lesquels Écrire la peinture. De Diderot à Quignard (2009), Éloge du livre (2018), Astres. Ce que l’on doit au cosmos (2024). Il est aussi l’auteur de romans et de nouvelles.

Venez découvrir Écrire le temps de Pascal Dethurens publié aux éditions Citadelles & Mazenod

Photographie : © Astrid di Crollalanza

Kléber 1 rue des Francs Bourgeois,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-pascal-dethurens-1980993646323 »}] [{« link »: « https://www.librairie-kleber.com/livre/9782386110856-ecrire-le-temps-de-l-antiquite-a-nos-jours-pascal-dethurens/ »}, {« link »: « https://www.librairie-kleber.com/listeliv.php?base=paper&form_recherche_avancee=ok&auteurs=pascal%20dethurens »}]

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus Qu’il étreigne avec lenteur, file tel un éclair ou suspende son vol, le temps est omniprésent dans nos pens … Rencontre-Dédicace