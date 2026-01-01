Rencontre avec Pascale Thibault Albas
Rencontre avec Pascale Thibault
Mairie Albas Lot
La Librairie Le bon air est dans les livres vous propose une rencontre avec l'autrice Pascale Thibault qui présentera son ouvrage "Patrimoine occupé, patrimoine protégé, les Monuments Nationaux 1939-1945"
La Librairie Le bon air est dans les livres vous propose une rencontre avec l'autrice Pascale Thibault qui présentera son ouvrage "Patrimoine occupé, patrimoine protégé, les Monuments Nationaux 1939-1945". Son livre retrace l'histoire de la grand opération de sauvegarde des collections publiques françaises durant la Seconde Guerre Mondiale.
Mairie Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 53 72 23
English :
The bookshop Le bon air est dans les livres invites you to a meeting with the author Pascale Thibault who will present her book: "Patrimoine occupé, patrimoine protégé, les Monuments Nationaux 1939-1945"
