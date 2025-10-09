Rencontre avec PATRICE GUIRAO av Louis Sallenave Pau

Rencontre avec PATRICE GUIRAO av Louis Sallenave Pau jeudi 9 octobre 2025.

Rencontre avec PATRICE GUIRAO

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Trois noyaux d’abricot (Au vent des îles)

Sauveur Solin a huit ans et vit un drame. La directrice de son école, en région parisienne, est tombée et gît au pied des escaliers. A-t-elle glissé ? L’a-t-il poussée ? Dans sa tête, le garçon retient le temps et se souvient. Trois ans auparavant, sa vie était douce dans son village d’Algérie… jusqu’à ce que l’ombre de la guerre ne se dessine en toile de fond, charriant son cortège d’horreurs et d’absurdités. Alors, face à elle, comme un rempart, se dressent les souvenirs. Ceux qui parlent des copains, de la mort naturelle du pépé, d’un poème de Garcia Lorca, de tontons héroïques, de noyaux d’abricot, d’une casquette bien chaude. Sauveur s’accroche à son innocence, il grapille tout le bonheur qu’il peut dans ces flash-back. Mais était-ce du bonheur ? Est-il le témoin ou bien l’acteur de toute cette tragédie ? ….. .

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 80 89

