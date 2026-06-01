Rencontre avec Patricia Carrillo La Renverse Saint-Suliac
Rencontre avec Patricia Carrillo La Renverse Saint-Suliac samedi 20 juin 2026.
Saint-Suliac
Rencontre avec Patricia Carrillo
La Renverse 26 Rue Besnier Saint-Suliac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez à la rencontre avec Patricia Carrillo Collard, autrice Mexicaine, et Anna Souillac, éditrice, autour du livre Une façon d’être sur terre
Ce livre est une galerie de 23 portraits de femmes tour à tour touchants, drôles, révoltants ou dérangeants.
Anna Souillac est tombée sous le charme de l’écriture de Patricia Carillo Collard et a décidé de le traduire et de l’éditer en France. Nous échangerons donc sur le livre, son contenu et sa forme, mais aussi sur les enjeux de la traduction et de l’édition. .
La Renverse 26 Rue Besnier Saint-Suliac 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne
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L’événement Rencontre avec Patricia Carrillo Saint-Suliac a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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