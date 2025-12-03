Rencontre avec Patricia Dentelle autour de l’exposition Nos lieux préférés Médiathèque-ludothèque Bellou-en-Houlme
Rencontre avec Patricia Dentelle autour de l’exposition Nos lieux préférés Médiathèque-ludothèque Bellou-en-Houlme mercredi 3 décembre 2025.
Médiathèque-ludothèque 1 impasse des tisserands Bellou-en-Houlme Orne
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-03 11:00:00
fin : 2026-02-03 12:00:00
2025-12-03
Rencontrez l’artiste et ses élèves afin qu’ils vous présentent leur exposition autour d’un moment d’échange et de convivialité.
Tout public
Gratuit accès libre .
Médiathèque-ludothèque 1 impasse des tisserands Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie +33 2 33 96 29 43 bibli-bellou-en-houlme@orange.fr
English : Rencontre avec Patricia Dentelle autour de l’exposition Nos lieux préférés
