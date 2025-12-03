Rencontre avec Patricia Dentelle autour de l’exposition Nos lieux préférés Médiathèque-ludothèque Bellou-en-Houlme

Rencontre avec Patricia Dentelle autour de l’exposition Nos lieux préférés

Médiathèque-ludothèque 1 impasse des tisserands Bellou-en-Houlme Orne

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-03 11:00:00

fin : 2026-02-03 12:00:00

Rencontrez l’artiste et ses élèves afin qu’ils vous présentent leur exposition autour d’un moment d’échange et de convivialité.

Tout public

Gratuit accès libre .

Médiathèque-ludothèque 1 impasse des tisserands Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie

